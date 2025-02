Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese e non solo: parola a Floro Flores

Antonio, ex calciatore (anche) die allenatore, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Night’.Antonio, che è successo ieri sera?“Al di là della grande prestazione dell’, che va sottolineata, era un’occasione importante dopo il passo falso dell’Inter con la Fiorentina. Me l’aspettavo? In parte sì, perché il campionato è difficile e competitivo. Ilha dimostrato di giocare bene, ma non si può pensare di non incappare in una partita sottotono. Dopo vittorie importanti come quelle contro Atalanta e Juventus, era possibile un calo di tensione contro l’. Alla fine, non è una sconfitta: resta comunque un punto guadagnato”.L’vista ieri sera aSecondo lei, ha meritato di più l’il pareggio o ildi non vincere? “Dipende da come si guarda la partita.