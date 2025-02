Sport.quotidiano.net - Napoli-Udinese, Conte: "Un pareggio che ci può stare"

, 9 febbraio 2025 - Le marcature disono racchiuse in 3', apre McTominay e replica subito Ekkelenkamp, ma prima e dopo al Maradona succede tanto che tuttavia non riesce a schiodare un, il secondo di fila sempre per 1-1, che snta la capolista, che rischia domani di ritrovarsi di nuovo il fiato sul collo dell'Inter. A patto, ovviamente, che i nerazzurri battano la Fiorentina, che giovedì sera al Franchi ha dimostrato però di essere un ostacolo tutt'altro che facile da superare. Le dichiarazioni diNonostante la frenata, Antonioprova a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo avuto la difficoltà a concretizzare le occasioni create e il problema di aver fatto rientrare subito in partita l'. Ho provato a dare nuova linfa con le sostituzioni, che non vanno sempre fatte alla fine, ma non è servito a vincere.