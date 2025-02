Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese, Conte: “Occasione sprecata?”…E Bijol

1-1: di seguito le dichiarazioni di Antonioa Dazn. “Cambi fatti in anticipo? Le difficoltà sono state di non concretizzare occasioni importanti e dopo il gol di fare entrare subito l’in partita. Ci sta che al 70esimo cerchi di dare energia nuova, aumentare situazioni offensive. Ho cercato di fare le 5 sostituzioni, non è che bisogna aspettare sempre l’85esimo”.Il primo tempo di“E’ un peccato perchè penso che meritavamo anche di più. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ho visto le statistiche, abbiamo avuto il pallino del gioco, ci sta il pareggio con l’, è una squadra molto fisica, possiede ottimi giocatori, abbiamo fatto quello che facciamo sempre, abbiamo pressato molto alto, sulle palle lunghe c’era Lucca che è dominante”.persa per ilpersa? No, dobbiamo guardare a noi stessi, è forsepersa per fare punti per andare in Europa, ma ci sta pareggiare con l’, stiamo facendo qualcosa di straordinario e non dobbiamo confondere la realtà.