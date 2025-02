Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese 1-1: parlano il presidente friulano e Mandorlini

A Radio Kiss Kissè intervenuto ildell’, Franco Soldati. Di seguito le sue parole. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Siamo stati messi bene in campo dal nostro allenatore e poi abbiamo fatto un bellissimo gol. E’ stata una gara molto fisica ed incerta. Soddisfatti di aver conquistato un punto ache in questo momento del campionato, per noi, vale come una vittoria contro un’altra squadra. Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo una società che grazie alla famiglia Pozzo ha cominciato un processo di internazionalizzazione da anni ormai, prendendo anche la proprietà di club europei”., il giorno dopo“Se ilci ha chiesto Lucca? Non mi occupo io di mercato ma Gino Pozzo, sono domande da fare a lui”. Se tifonella lotta Scudetto? Sapete dove passo le vacanze.