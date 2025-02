Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese 1-1, la conferenza di Runjaic e le parole di Thauvin

Leggi su Terzotemponapoli.com

1-1: di seguito le dichiarazioni rilasciate instampa dal tecnico dei friulani, Kosta. “Sono contento perché volevamo tenere palla e siamo riusciti ad ottenere un punto importante. Non mi aspettavo di più dal, loro hanno giocato molto bene. Noi abbiamo segnato un gol fantastico, il punto per noi è stata una sorpresa”., la gara dei friulani. “Noi abbiamo messo in campo la giusta energia. E’ stato un punto importante, perche’ arriviamo a quota 30, sapevamo che se avessimo fatto troppi errori non avremmo avuto possibilità. Ci abbiamo creduto. E’ un punto utile dal punto di vista psicologico. Solet? E’ un ragazzo fantastico, non ha avuto tempo di adattarsi al suo arrivo. Ha bisogno di altre partite per essere al top, è uscito per crampi, sono felice per questo acquisto.