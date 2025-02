.com - Napoli-Udinese 1-1, Conte frena in vetta alla classifica

(Adnkronos) – Secondo pareggio di fila delche non va oltre un 1-1 al Maradona contro l’. Gli azzurri passano in vantaggio al 37? con McTominay, ma vengono raggiunti dopo solo tre minuti dal gol di Ekkelenkamp. Ini partenopei sono sempre incon 55 punti, 4 in più dell’Inter, impegnata domani a San Siro con la Fiorentina; mentre i bianconeri friulani sono decimi a quota 30. In avvio pericolosi gli ospiti dopo due minuti. Calcio d’angolo battuto corto per Thauvin, veloce ad accentrarsi e a tirare di sinistro, Meret in tutto salva la sua porta. Al 6? replicano i padroni di casa con Di Lorenzo che crossa da destra per il colpo di testa di McTominay: parata di Sava. Un minuto dopo ancora in evidenza il portiere bianconero che si supera su un sinistro a giro di Politano.