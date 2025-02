Terzotemponapoli.com - Napoli, Rrahmani: “Concretezza assente testa giusta per la Lazio”

Dopo il pareggio delcontro l’Udinese, Amirha analizzato la prestazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il difensore ha evidenziato le difficoltà offensive della squadra e ha sottolineato l’importanza di affrontare lacon lamentalità.: Mancanza dinon ha nascosto le difficoltà offensive della squadra:“Ci è mancata”, ha dichiarato senza mezzi termini.Ilha faticato a rendersi pericoloso sotto porta.Poche occasioni create, tanti errori nell’ultimo passaggio.Nonostante il possesso palla, è mancata precisione in zona gol.L’Udinese si è difesa con ordine, ma gli azzurri avrebbero potuto fare di più.Il risultato finale evidenzia un problema che la squadra dovrà risolvere al più presto.Un Leader in CampoCon cinque anni in azzurro e una presenza costante in campo,si sente un punto di riferimento per il gruppo.