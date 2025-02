Napolipiu.com - Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis guarda a Castel Volturno

Leggi su Napolipiu.com

: De">Ilè alla ricerca di una sede definitiva per il suo, e l’ultima idea di Aurelio Depunta su un’area in località La Piana, a pochi chilometri dall’attuale sede di. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente delstarebbe valutando unaccordo con la famiglia Coppola, proprietaria dei terreni su cui sorge ilattuale, per realizzare un’infrastruttura all’avanguardia.Un’area senza vincoli ambientaliIlterreno individuato si trova a est della Domiziana, lontano dalla costa e dalle dune protette, quindi privo di vincoli ambientali che invece impedirebbero nuove costruzioni lungo il litorale. Questo lo rende un’opzione strategica per la realizzazione delquartier generale azzurro, che includerebbe:Palazzine per il convitto dei giovani,Dodici campi regolamentari,Palestra e strutture per il recupero atletico.