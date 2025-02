Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 11 febbraio

SSCcomunica che aore 12:00 di112025 saranno inpervs, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 2 marzo 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, suiverrà genericamente indicato domenica 2 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni. PRIMA FASE DIRISERVATA AGLI ABBONATI Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase disarà riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.