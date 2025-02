Inter-news.it - Napoli in emergenza in vista dell’Inter. Problema reale sulla fascia sinistra!

Ildeve fare i conti con i ripetuti infortuni che stanno colpendo i propri terzini sinistri: dopo Matias Olivera, anche Leonardo Spinazzola dovrà sottoporsi a un programma di recupero indei prossimi impegni, tra cui quello con l’Inter.LA SITUAZIONE – Ilrischia di non avere a disposizione né Matias Olivera né Leonardo Spinazzola nello scontro diretto contro l’Inter del 2 marzo. Dopo aver dovuto fare a meno dell’uruguaiano, per il quale si sono paventati 40 giorni come tempo necessario per il recupero dalal soleo della gamba, i partenopei si vedono privati per qualche settimana anche del suo sostituto, tra l’altro voluto fortemente dal tecnico Antonio Conte in estate. Spinazzola, infatti, ha riportato una lesione del medio gluteo destro: i tempi per il recupero sono fissati in 20-30 giorni.