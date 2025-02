Ilnapolista.it - Napoli, il non mercato invernale sarà un ostacolo in più nella lotta scudetto (Repubblica)

, il nonunin più)Scrivecon Marco Azzi:Gli azzurri hanno confermato i segnali di stanchezza intravisti una settimana fa a Roma e hanno pagato dazio alla mancanza di valide alternative in difesa e in attacco. La coperta cortaunin piùvolata per lo, complice il mancato arrivo di rinforzi nel. Ma Conte non vuol sentir parlare di occasione persa: «Non confondete i sogni con la realtà. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, fidatevi, ci sta un pari con l’Udinese: questo è un punto importante per arrivare in Europa».La panchina troppo corta ha presentato il conto alin difesa e anche in attacco è stata a lungo una serata ombrosa per Neres, che è diventato l’erede di Kvaratskhelia dopo la conclusione del, con tutte le pressioni che comporta il suo rango di titolare.