Napoli, è solo un problema fisico o ci sono anche limiti nelle alternative?

, èuno ci?La partita è cominciata sul solco degli ultimi 20 minuti di Roma. Unsulle gambe con sbavatura in difesa dove Mazzocchi mostrae difficoltà nel limitare Thauvin e Juan Jesus pure soffre le folate bianconere. La costruzione del gioco è stata prevedibile e gli azzurri hanno tirato pochissimo in porta oltre il gol di McTominay. Con l’infortunio di Spinazzola Conte frigge il pesce con l’acqua soprattutto in difesa ele mezz’ali insieme a Neres non sembrano brillanti come un mese fa.Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono ilrischiare per ben tre volte da azioni che arrivano sempre dalla fascia sinistra dove Thauvin ha la meglio su Mazzocchi e Lucca grazia Meret tirando fuori in area piccola.