Terzotemponapoli.com - Napoli, corsa Scudetto rallentata

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilstecca in casa contro l’Udinese e spreca una prima occasione di mini fuga. Azzurri apparsi un po’ sulle gambe di fronte ad un’Udinese molto fisica e che ha meritato il pareggio pur avvenuto dopo un’azione rocambolesca. Il goal di Mc Tominay aveva per un attimo illuso gli azzurri. Poi il pareggio su infortunio difensivo targato Juan Jesus – Mazzocchi di Ekkelengkamp. La redazione di Sportitalia ha analizzato il match di ieri. Di seguito le considerazioni., un’occasione persaCosì Sportitalia: “È un’occasione persa, quella che ieri ilha mancato, pareggiando in casa contro l’Udinese. Seconda frenata di fila dopo il pari dell’Olimpico di domenica se squadra che non ha saputo gestire il vantaggio di McTominay al minuto 37. Gli azzurri sono apparsi ancora un po’ sottotono e sotto ritmo, con l’Udinese che ha controllato i duelli fisici, provando anche a osare in proiezione offensiva.