Tvplay.it - Napoli, colpo di scena: interviene ADL dopo l’Udinese, le ultime

Leggi su Tvplay.it

Aurelio De Laurentiis entra in campo: il gesto del presidente ha spiazzato, ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il pareggio controha di fatto confermato la brusca frenata in casal’1-1 di Roma, infatti, gli azzurri hanno raccolto soltanto un punto nell’impegno casalingo contro la squadra friulana, di fatto non approfittando della sconfitta dell’Inter nel recupero contro la Fiorentina. I nerazzurri (ad ora con una partita in meno) avranno la possibilità di avvicinare sensibilmente la squadra di Conte ancora contro la viola.Aurelio De Laurentiis, presidente del, a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itIl, nel frattempo, guarda al futuro cercando consapevolezze. Gli azzurri sono ancora primi in classifica, ma bisogna capire dove effettivamente può arrivare questa squadra da qui al termine della stagione.