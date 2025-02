Anteprima24.it - Napoli, che occasione persa: l’Udinese impone il pari al ‘Maradona’

Tempo di lettura: 2 minutiIlpiù brutto della stagione. Proprio quando può dare una accelerata al campionato, la truppa di Antonio Conte si inceppa contro una buonissima Udinese. Primo tempo di qualità, secondo tempo da dimenticare. Al tecnico pugliese non riescono i cambi in corsa, forzati e, alla lunga, scellerati. Rivoluzionare la prima linea non dà i frutti sperati, gli azzurri chiudono il match senza pungere, dimostrando poco peso specifico in attacco.ringrazia, porta a casa un punto pesantissimo e la sensazione che, se avesse osato di più, avrebbe anche potuto portarsi a casa gli altri due punti in palio. Un doppio passo indietro per ilche, sommato alal fotofinish dell’Olimpico, fanno pensare che, alla squadra di Conte, stia venendo un preoccupante ‘braccino’, fattore importante nei momenti clou della stagione.