Napoli | atti vandalici e furti nel parcheggio riservato ai giornalisti dello stadio Maradona

– “Il Comune didecidendo di mettere fuori dal recintole auto deile ha lasciate in balia di vandali e ladri. Ma almeno lo facesse presidiare dalle forze dell’ordine”. E’ l’amaro sfogo di un giornalista napoletano che ieri sera all’uscita dalloDiego Armandosi è trovato nelai, l’automobile con due pneumatici in meno. Purtroppo questonon è nuovo ad episodi del genere, e non è neanche troppo distante dalle forze dell’ordine. Peraltro almeno fino a partita di calcio concluso alloci dovrebbero essere agenti della Polizia locale, che però dopo il fischio di inizio match abbandonano la zona interessata. Da sottolineare che oltre ad essere in balia di vandali e ladri questonon riesce neanche a contenere tutte le auto deiaccreditati.