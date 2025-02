Sololaroma.it - Nainggolan: “Sembrava avessero richiuso Escobar, sono innocente”

Leggi su Sololaroma.it

Aveva decisamente attirato l’attenzione la vicenda che ha coinvolto un ex giallorosso di lusso come Radja, volto amatissimo dalle parti di Roma. Il belga era finito immischiato in un presunto caso di traffico di droga, cosa che lo aveva costretto a lunghi interrogatori e addirittura ad una notte in cella, con tante voci e supposizioni sul suo reale coinvolgimento in questa vicenda. A dare qualche chiarimento in più ci ha pensato direttamente l’ex Cagliari e Inter.Queste le sue parole a Het Laayste Nieuws: “L’interrogatorio è durato quattro ore e sifatte le 18, motivo per cui era troppo tardi per un giudice istruttore. Hanno quindi deciso di farmi passare la notte in cella. La prigione è un’esperienza molto strana, che non vorrei più rivivere. La notizia si è diffusa rapidamente,cherinchiuso Pablo