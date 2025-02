Quotidiano.net - Nadia Calvino in visita a Kiev con la Bei: focus su resilienza e modernizzazione

La Presidente della Banca Europea per gli Investimenti (Bei),, è arrivata questa mattina aper una: lo ha riferito su X l'Ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katarina Mathernova, come riporta Ukrinform. "Fantastico arrivare acon, accolta calorosamente da Oleksandr Pertsovsky (Presidente del Consiglio delle ferrovie ucraine Ukrzaliznytsia, ndr). Un altro viaggio eccellente con Ukrzaliznytsia - orgogliosa del ruolo dell'Ue nella suainsieme alla Bei", ha scritto Mathernova. Il 31 gennaio scorso 19 Paesi Ue hanno proposto di espandere i finanziamenti per la produzione di armi attraverso la Bei.