Padovaoggi.it - Mystery show tour a villa Beatrice d’Este a Baone

Leggi su Padovaoggi.it

Un nuovo format per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme!! Trasformati in un astuto detective, scopri un mistero che coinvolge la location in visita e vinci un prodotto locale! Lo faremo ovviamente in nostro stile, fra.