Mutui in Toscana il tasso fisso domina il mercato

Firenze, 10 febbraio 2025 – Nel 2024 il 99,2% dei mutuatari toscani ha optato per un mutuo a, con un ulteriore aumento al 99,6% nel solo mese di gennaio 2025. Questo dato che arriva daonline.it, il comparatore nel settore deiin, conferma una tendenza in crescita rispetto agli anni precedenti: nel 2023 la quota era del 92,5%, mentre nel 2022 si attestava al 67,9%, quando ilvariabile risultava ancora conveniente con un Tan medio inferiore all’1%. Attualmente il migliordisponibile è del 2,50% Tan, mentre per il variabile si registra un Tan minimo del 3,11%. Le finalità deirichiesti Sempre secondo i dati dionline.it, nel 2024 il 55,9% delle richieste di mutuo inè stato destinato all’acquisto della prima casa. Questa percentuale è salita al 57,1% a gennaio 2025.