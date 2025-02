Velvetmag.it - Mutui in Italia: ora cambia tutto ed è colpa di Donald Trump

Leggi su Velvetmag.it

no iin, conseguenza diretta di alcune scelte di. Ecco cosa bisogna sapere e come prepararsi.Nel gennaio 2025, il panorama finanziario europeo ha subito unmento significativo grazie al quinto taglio consecutivo del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea (Bce). Questa decisione è stata adottata in risposta al rallentamento dell’inflazione, che finalmente mostra segni di stabilizzazione dopo mesi di crescita esponenziale.Ecco cosa succede aiindi(Foto IG @real– velvetmag.it)Di conseguenza, i tassi sui, specialmente quelli a tasso variabile, hanno cominciato a scendere, avvicinandosi ai tassi fissi, che per lungo tempo hanno dominato il mercato. Questo ha generato un vero e proprio boom nella surroga del mutuo.