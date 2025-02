Thesocialpost.it - Musk offre 97 miliardi per comprare OpenAi. La replica di Altman: “No, grazie”

Un consorzio di investitori capeggiato da Elonavrebbe presentato un’offerta di 97,4di dollari per rilevare, segnando un nuovo capitolo nella sua rivalità con Samper il controllo della compagnia che ha sviluppato il chatbot di intelligenza artificiale, ChatGPT.ha risposto rapidamente su Twitter, confermando la notizia diffusa dal Wall Street Journal: “No,. Ma se vuoi, possiamo acquistare noi Twitter per 9,74”. Un tweet pungente che sottolinea le difficoltà che il social network sta affrontando dopo l’acquisizione da parte di.Leggi anche: Il gesto banale, poi la tragedia: neonata muore a soli 40 giorni di vita, dolore immensoAcquistato per 44, Twitter potrebbe aver perso circa un terzo del suo valore attuale. Andrea Stroppa, figura di riferimento in Italia per, ha commentato su X: “Mentre si parla di Sanremo, veline e calciatori, Elon ha presentato, insieme a un gruppo di investitori tramite xAI, un’offerta da centoper acquisire”.