Repubblica.it - Musk ha offerto 97 miliardi per comprare OpenAi. Altman: “No, grazie”

Leggi su Repubblica.it

È quanto rivela il Wall Street Journal. L’offerta sarebbe l’ennesimo capitolo dello scontro trae Sam, cominciata con i piani del secondo di trasformare la società in una for profit. Stroppa conferma su X.replica: “Magari compriamo noi Twitter per 9,7.