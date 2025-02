Musica italiana sotto choc la leggenda morta a 53 anni | la tragedia improvvisa mentre era nel suo ufficio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Addio ad Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio e storico dj, scomparso all’età di 53. La notizia ha colpito profondamente il mondo dellae della radiofonia, lasciando un vuoto tra colleghi e appassionati.>>“Si è ritirata, è uscita”. Addioal Grande Fratello, proprio lei non era prevedibile. Perché è fuoriLa passione di Benedetti per laera nata fin da giovanissimo, influenzato dai dischi della madre. A soli 13, aveva già iniziato a lavorare come dj in discoteca, dando il via a un percorso che lo avrebbe portato a diventare un volto di riferimento nella scenale.Lutto nella, morto il direttore di Radio Virgin Alex BenedettiNegli’80, si era affermato nel mondo dei dj, ma la vera svolta arrivò nel 1994, quando entrò a far parte di Radio Italia Network.