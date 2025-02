Bergamonews.it - Musica ed emozioni: a Treviglio viaggio nella musica dei Pooh

. Sabato 15 febbraio alle 21 al Teatro Filodrammatici disi terrà un concerto deiClassic Tribute Band – Tributo ai. Il gruppo promette di stupire ed emozionare il pubblico. Con uno spettacolo costruito interamente sul repertorio di una delle band più amate in Italia e non solo, propongono uno spettacolole intenso ed emozionante ripercorrendo la storia dellaitaliana.“Per aprire la rassegnale non potevamo che partire proprio dai, un grande classico italiano – ha dichiarato Alberto Galli, direttore artistico del Teatro Filodrammatici di– e iClassic Tribute Band mi sono sembrati gli artisti giusti per raccogliere questa importante sfida”.“In occasione dello spettacolo teatrale al Teatro Filodrammatici diproporremo una situazione intimistica, creando così un sipario di brani in chiave acustica all’interno del concerto tradizionale che renderà più suggestiva la cornice del teatro che ci ospita” hanno dichiarato i membri della band.