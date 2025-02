Lanazione.it - Musei del vetro e Collegiata. Comune a caccia di fondi: "Il piano per il restyling"

Leggi su Lanazione.it

Dare ancora più valore, e dunque garantire continuità operativa, al Museo dellae a quello del: Empoli ha risposto al nuovo bando del Ministero della Cultura che serve a sostenere il funzionamento e la crescita di queste istituzioni culturali di grande interesse ma non al centro dei grandi flussi turistici. La raccolta della, che annovera opere importanti del Rinascimento italiano, è già oggetto di notevoli lavori tra i quali da ultimo l’abbattimento di barriere architettoniche per 350mila euro. Il Museo delrappresenta chiaramente la memoria storica di questa città e del suo hinterland, dove la produzione del(insieme alla ceramica) era un’eccellenza. A livello nazionale per questa e altre iniziative – poi si vedrà che cosa potrà arrivare a Empoli – il Ministero ha stanziato un fondo complessivo di 1.