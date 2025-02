Quotidiano.net - Mozione di sfiducia a Daniela Santanchè, la ministra resta in silenzio. L’opposizione protesta: “Vergogna”

Roma, 10 febbraio 2025 – "". È il coro indirizzato dai banchi di Pd e M5s nei confronti delladel Turismoa conclusione della discussione generale sulladinei suoi confronti in aula alla Camera. Non appena è terminato l’Intervento dell’ultimo deputato iscritto a parlare,si è alzata e ha lasciato l’aula tra le proteste del, che è stata ripresa dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: "Stiamo scoprendo oggi che ci si può prenotare per la replica nella seduta successiva?", ha domandato retorico. Lainfatti può prendere la parola nel giorno in cui l’aula si riunirà per la votazione dellaSANTANCHE'DEL TURISMO La discussione sullapresentata da M5S e poi sottoscritta anche da Pd e Avs, è durata circa un’ora.