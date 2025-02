Unlimitednews.it - Motta “Vogliamo vincere e andare agli ottavi di Champions”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ una sfida importante. Lo sappiamo tutti. Sarà una grande partita, da giocare al massimo. Dobbiamo rispettare l’avversario e giocare con grande intensità. Dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme per centrare il nostro obiettivo, che èdi finale”. Così, in conferenza stampa, Thiago, tecnico della Juventus, alla vigilia del match d’andata dei play-off diLeague in casa contro il PSV.“Loro sono una squadra giovane, che mette molta pressioneavversari. Dobbiamo esser pronti ad affrontare ogni situazione. Sappiamo cosa fare per: siamo molto concentrati. Troppi impegni ravvicinati? Non dobbiamo cercare scuse. Siamo una squadra giovane anche noi e dobbiamo farci trovare sempre pronti per partite importanti come quella contro il PSV.