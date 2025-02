Ilnapolista.it - Motta insiste: «Il calcio è andare cercare emozioni. A me piace vedere la nostra squadra giocare bene» (E vincere?)

Thiagopresenta Juventus-Psv Eindhoven, gara valida per i Playoff di Champions League in programma domani alle 21. Le parole dell’allenatore in conferenza stampa riproposte da Tmw.Leggi anche: Thiagonon ha l’ossessione di. E si vede, avrà commentato da lassù Boniperti (Corsport): «Noi contiamo molto su Vlahovic»Che stimoli avete per questa partita?«Sfida importante. È una grande partita daal massimo. I ragazzi si impegnano sempre al massimo e sono pronti per fare un grandissimo lavoro. Ritmo di gioco, intensità e dinamismo. Bisogna fare una partita completa per qualificarci».Quanto è cambiato il Psv?«Sono unagiovane che giocano. Loro fanno una bella pressione in alto con coraggio. Nella prima gara abbiamo sofferto il loro possesso palla.