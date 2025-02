Oasport.it - MotoGp: Fabio Di Giannantonio, intervento riuscito. Obiettivo GP di Thailandia

Leggi su Oasport.it

Dopo la caduta di qualche giorno fa nei test dellaa Sepang, con conseguente frattura della clavicola sinistra,Diè pronto a tornare in sella.Il pilota italiano infatti è stato operato ieri, 9 febbraio, a Roma e ora proverà a compiere un percorso riabilitativo lampo per essere al via della stagione 2025 del Motomondiale.L’è quello di essere sua moto per il GP di, nel weekend asiatico che andrà dal 28 febbraio al 2 marzo.Il romano classe 1998, che guiderà per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di provare a vivere un’annata da protagonista vista anche la qualità del mezzo che avrà a disposizione (una Ducati di fatto ufficiale, ndr).Dista per iniziare la quarta stagione della sua carriera in