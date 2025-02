Thesocialpost.it - Morto l’ex calciatore Fornaciari, fu tra i protagonisti di “Zemanlandia”, il Foggia di Zeman

Lutto nel mondo del calcio. ÈGiuseppe, ex difensore dele del Barletta. Si è spento a 57 anni dopo una lunga malattia. In carriera ha vestito anche le maglie di Spal, Alessandria e Avellino.Leggi anche: Insulti razzisti a un13enne: la denuncia della societàGli anni nele l’esordio in Serie ACon il, tra il 1992 e il 1994, ha giocato 18 partite in Serie A. L’esordio nella massima serie è arrivato il 6 settembre 1992 allo stadio Meazza contro il Milan di Fabio Capello. I rossoneri vinsero 1-0. L’ultima partita in Serie A si è giocata sempre a San Siro, contro l’Inter, e si è conclusa con un pareggio per 1-1.Un altro addio per “”Dopo Franco Mancini e Paolo List,è il terzodeldia spegnersi prematuramente.