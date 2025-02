Ilrestodelcarlino.it - Morto Daniele Cavatorti, genio della ristorazione e anima appassionata

Reggio Emilia, 10 febbraio 2025 –se n’è andato ieri, alla Madonna dell’Uliveto, avvolto dal caloresua famiglia. Titolare del ristorante Cadauno assieme al fratello Paolo, aprì la Botte Gaia di piazza Fontanesi, consacrandolo come uno dei locali più conosciuti e apprezzati dai reggiani e non solo. Da qualche anno la malattia lo aveva messo a dura prova, soprattutto dopo una recidiva a novembre 2023 il forte peggioramento degli ultimi mesi, che non gli ha lasciato possibilità. “Fino all’ultimo è stato capace di sorridere – dice la moglie Elena Mussini –. Ha dimostrato una tenacia disarmante, dando una grande lezione a tutti noi”. Mente brillante e animo vulcanico,tra il 2004 e il 2012 ha dato vita a due attività che sono diventate un pilastro per il commercio del centro.