Morti e feriti | un milione di vittime Truppe in affanno dialogo possibile

di Beppe BoniL’artiglieria continua a tuonare, i droni assassini proseguono i loro voli micidiali mentre la diplomazia forse sta facendo qualche concreto, seppur timido, passo avanti per far tacere le armi in Ucraina. Mezzo mondo con sfumature diverse, dalla spavalderia trumpiana al soft power europeo con la Cina sullo sfondo, si muove in uno scenario dove il bilancio die distruzione dell’aggressore, Russia, e dell’aggredito, Ucraina, a quasi tre anni dall’inizio della guerra (24 febbraio 2022) ha un peso determinante. La Russia non ha ancora vinto, l’Ucraina non ha ancora perso ma i due avversari sembrano ora più propensi a sedersi in un tavolo di mediazione. Entrambi devono fare in conti con una strage di soldati da ambo le parti sempre più difficile da sostenere verso l’opinione pubblica.