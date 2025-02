Ilgiorno.it - Morte di Marco Contessi, arrestato il ragazzo che ha causato l’incidente: guidava drogato

Marone (Brescia), 10 febbraio 2025 – È finito in carcere l’uomo - residente nel Milanese -che, secondo i primi rilievi, avrebbe provocatoin cui è morto il camuno, padre di tre figli.è accaduto ieri alle 16 a Marone. I carabinieri di Marone, coordinati dalla Procura di Brescia, nella serata di ieri hannoun uomo di 27 anni, presunto responsabile di omicidio stradale. L’uomo, milanese, se gli accertamenti lo confermeranno, pare fosse sotto l’effetto di droga. Ora si trova in carcere a Brescia in attesa della convalida. Conducente ricoverato in terapia intensiva dopo incidente lungo la Perugia-Ancona. Scontro in galleria, auto ribaltata. Carabinieri indagano sulle cause. Altro incidente senza gravi conseguenze a Cenerente. Nelè morto, 39enne , originario di Breno, era un tecnico informatico in ospedale a Esine.