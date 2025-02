Ilfattoquotidiano.it - Morata in gol col Galatasaray, poi Mertens simula e l’Adana Demirspor abbandona il campo per protesta – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scene ai limiti dell’incredibile a Istanbul.ha lasciato ilcome gesto didopo che al, formazione di casa, è stato assegnato un calcio di rigore al 25esimo parecchio dubbio. A seguito di un contatto tra il difensore Semih Guler e Dries, l’ex attaccante del Napoli è cascato a terra in maniera sospetta. Dopo alcuni minuti di veementi proteste, ilsi è ritirato uscendo dal. Partita sospesa sul punteggio di 1-0, con più che prevedibile 3-0 a tavolino a favore della nuova squadra dell’ex Milan Alvaro.Proprio lo spagnolo, su calcio di rigore, aveva portato in vantaggio i suoi pochi giorni dopo aver già segnato in Coppa di Turchia. Nessunain questa circostanza da parte del, che invece si è spazientito al 25esimo, quando alla squadra di casa è stato concesso un secondo penalty.