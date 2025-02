Calciomercato.it - Monza, notizia confermata: è UFFICIALE il ritorno di Nesta

Galliani ha deciso di esonerare Bocchetti dopo la rovinosa sconfitta in casa della Lazio. La squadra è ultima in classifica con appena 13 puntiladi Calciomercato.it: Alessandrotorna sulla panchina del. Il club brianzolo ha deciso di esonerare Bocchetti, richiamando l’ex tecnico, dopo la pesante sconfitta di ieri in casa della Lazio., è: via Bocchetti per ildi(LaPresse) – Calciomercato.it“ACcomunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”, recita il primo comunicatodel club della famiglia Berlusconi.Il secondo comunicato, invece, ufficializza ildi: “ACcomunica di aver revocato l’esonero di Alessandro, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa.