Monza in caduta libera. Nesta torna in panchina

di Michael CuomoMarco Baroni era la prima scelta di Adriano Galliani per ladel suo. Era andato a Firenze per incontrarlo e convincerlo, poi Lotito gli ha offerto le ali dell’aquila per volare e questo era troppo per non accettare. Galliani aveva ragione e l’incrocio in calendario è diventato quello del nuovo cambio in: via Salvatore Bocchetti, dentro, ancora, Alessandro. La scelta più logica, quella più apprezzata dallo spogliatoio smarrito dopo una partita di sofferenza, e un passivo pesante da digerire, che ha tolto ancora qualche speranza-salvezza al. Era la prima a mercato chiuso: avrebbe potuto dare un segnale, spiegare le intenzioni, motivare meglio il perché di alcune scelte. Troppo presto per una bocciatura, ma rimandato sì. Nella Capitale sede di esami, Salvatore Bocchetti perde il suo e di conseguenza tutta la squadra crollando sotto i colpi di una Lazio spietata, capace di rifilare un 5-1 che poteva essere ancora più sonoro guardando i numeri.