Monza, esonerato Bocchetti: Nesta torna in panchina

Continua ad essere tormentata più che mai la stagione del, che continua a navigare all’ultima posizione in classifica vedendo aumentare sempre più il distacco rispetto alla zona salvezza. Per cercare di dare una nuova scossa a tutto l’ambiente, con la speranza di potersi giocare le proprie carte nel finale di campionato, il club brianzolo ha scelto di esonerare Salvatore, che dopo sole sette partite saluta così i biancorossi. Dopo l’allontanamento di qualche settimana fa, tornerà quindi inAlessandro.Nel periodo di permanenza alnon è riuscito a dare la svolta che la società si aspettava. La sua avventura in Brianza è stata infatti decisamente negativa, con tre soli punti conquistati grazie alla vittoria casalinga sulla Fiorentina, a fronte però di ben sei sconfitte, di cui le ultime quattro consecutive.