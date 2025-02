Ilfattoquotidiano.it - Monza e Venezia in difficoltà stravolgono le rose. Con un occhio al “paracadute” della B

Ultimo e penultimo posto, una Serie B che si avvicina, e una crisi mai risolta.stanno vivendo due situazioni simili, ma con due atteggiamenti diversi. Più caotico quello del primo club, più sereno (ma non rassegnato) quello del secondo. Basti vedere la gestionepanchina, che in Brianza salta di nuovo: Salvatore Bocchetti, chiamato al posto di Alessandro Nesta due giorni prima di Natale, è stato esonerato in via ufficiosa (ma sarà ufficiale a breve), per lasciare il posto di nuovo all’ex centraleNazionale. Troppo pesante la sconfitta contro la Lazio, troppo ampio il divario. Ma l’impresa a cui è chiamato il nuovo-vecchio allenatore è ancora più disperata: perché nel mezzo c’è stato il mercato di gennaio, che ha stravolto l’organico non solo dal punto di vista degli uomini, ma anche (se non soprattutto) da quello tattico.