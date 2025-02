Liberoquotidiano.it - Montoya, corna in diretta televisiva: la regia in camera da letto... cosa non avete notato

Leggi su Liberoquotidiano.it

por favor!». Più veloce del pilota colombiano che correva con la Williams una ventina d'anni fa e con più visualizzazioni (120 milioni nel giro di pochi giorni, ma cresceranno) di un influencer di punta di TikTok. Insomma,è l'uomo dei miracoli. Ma chi è? Semplice: il cornuto più famoso di Spagna, d'Europa, del mondo. Talmente cornuto da risultare mazziato due volte, secondo i commentatori più maliziosi. Il ragazzo è uno dei malandrini concorrenti de La Isla de las Tentaciones, la Temptation Island iberica. Si è messo in gioco insieme alla fidanzata Anita. E i due, in crisi, giocano sul serio. Lui flirta con una single, lei bacia un tentatore. Poi una notte piazzano il fidanzato davanti alla tv, per mostrarglista combinando in quel preciso momento la partner dall'altra parte dell'isolotto.