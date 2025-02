Sport.quotidiano.net - Montevarchi e Sangiovannese. Un punto che soddisfa l'Aquila, meno gli azzurri

Arezzo, 10 febbraio 2025 – E' stata una buona partita quella disputata ieri dall', che al Brilli Peri ha pareggiato 0-0 con il Seravezza nel match valevole per la 23esima giornata di Serie D Girone E. Un pareggio a reti bianche che sta stretto al, che durante i 96' ha dimostrato di volere di più i tre punti rispetto alla compagine ospite. Sfortuna per i ragazzi di Rigucci che hanno sfiorato il vantaggio in qualche occasione soprattutto con il palo di Ciofi e il gol annullato sul finale a Picchi. Aquilotti che centrano il secondo pareggio di fila dopo quello contro il Poggibonsi e salgono a 30 punti, mentre la Seravezza vede allungare a 12 punti il ??distacco dalla capolista Livorno. Laha invece gettato alle ortiche sul campo di Seravezza contro la Fezzanese una vittoria che sembrava acquisita dopo un'ora di gara, con gli uomini di Bonura in vantaggio di due gol.