Lanazione.it - Montecatini Marathon, la festa sociale

Terme, 10 febbraio 2025 – Una serata di celebrazioni e riconoscimenti ha animato l'Hotel Adua di, dove la squadra delsi è riunita per festeggiare un anno di successi., laIl momento più atteso è stato quello delle premiazioni sociali, alla presenza di importanti autorità locali: Nicola Tesi, sindaco di Ponte Buggianese, Marco Silvestri, assessore del Comune di, Remo Marchioni, dirigente Uisp Pistoia, ed Edoardo Fanucci, ex parlamentare e socio del sodalizio. L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti e rafforzare lo spirito di squadra che anima il. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso.