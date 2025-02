Lanazione.it - Montebianco. Rimonta, vince e terzo posto

Seconda vittoria consecutiva per ilPrato Calcio a 5. Ma al Pala Kobilica il successo arriva solo inal cospetto di una Imolese volata sul 2-0 a proprio favore dopo 9’. E’ finita però 3-2 per i biancazzurri, capaci di risalire prima con Angeloff, in gol al 9’35 della prima frazione, e poi con un uno-due mortifero siglato in avvio di ripresa da Berti e Bellocci. E sono tre punti pesanti per ildella classifica, approfittando della battuta d’arresto dell’Atlante Grosseto. Questa la formazione: Giannattasio, Nieto, Del Greco, Tempesti, Gravina, Bellocci, Panchetti, Berti, Martini, Fazzini, Angeloff, Antonizzi. Gli altri risultati: Buldog Lucrezia-Futsal Pontedera 2-4, Real Fabrica-Kappabi Potenza Picena 8-1, Futsal Russi-Atlante Grosseto 9-6, Grifoni-New Real Rieti 6-1.