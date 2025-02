Nerdpool.it - Monster Hunter Wilds: estesa la durata della beta dopo i problemi al PSN

Leggi su Nerdpool.it

A causa dell‘interruzione dei servizi del PlayStation Network avvenuti nel fine settimana i giocatori interessati al nuovo titolo diin uscita il 28 febbraio, non hanno potuto sfruttare appieno la finestra temporale in cui laera disponibile.s, we're pleased to confirm that due to the PlayStation Network outage that occurred during the first week of OBT2, we're extending the second week of OBT2 by +24 hours on all platforms!New period:Feb. 13, 7pm PT / Feb. 14, 3am GMT – Feb. 17, 6:59 pm PT / Feb. 18, 2:59. pic.twitter.com/i0jTHjYHyx—(@) February 10, 2025Per questo motivo, Capcom, tramite l’account X (ex Twitter) ufficiale diha annunciato che la prossima finestra temporale, prevista per il prossimo fine settimana, verràdi 24 ore.