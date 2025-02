Lanazione.it - Mondo delle associazioni in lutto. È morto il volontario Quintilio Mencacci

Capraia e Limite (Firenze), 10 febbraio 2025 –inper la morte di, personaggio-simbolo della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno. La sua scomparsa, all’età di 81 anni, lascia un vuoto nella nota associazione limitese e nell’intera comunità che si prepara a dargli l’ultimo saluto alle 15 di oggi nella chiesa della Pieve dove il feretro arriverà dopo essere stato esposto, fino alle 14.30, alle cappelle del commiato dell’ospedale di Empoli. Tanti e profondi i messaggi di cordoglio rivolti alla moglie Bruna, ai figli Antonella, Maurizio e Katiuscia e a tutta la famiglia per “un uomo generoso e solare” che non verrà dimenticato. Ex dipendente comunale, autista di scuolabus ed ex custode del campo sportivo di Limite,ha dedicato quarant’anni della sua vita al volontariato.