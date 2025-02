Lettera43.it - Mondiali di sci, Shiffrin rinuncia al Gigante: «Ho paura»

«Nienteai, ho». Con due lunghi post sulla sua pagina Instagram, Mikaelaha annunciato che non prenderà parte alle due manche di Saalbach in programma giovedì 13 febbraio. La fuoriclasse americana, che vanta 99 vittorie in Coppa del mondo di cui 43 proprio in questa disciplina, è tornata a gareggiare nell’ultimo slalom di Courchevel chiudendo decima dopo due mesi di stop per via di un brutto infortunio all’addome a Killington, dove inseguiva il 100esimo trionfo. Nel, tuttavia, c’è un blocco che non è riuscita a superare. «Non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici, è straziante», ha spiegato la 29enne del Colorado. Sarà però in pista già martedì 11 febbraio per la combinata a squadre, in coppia con Breezy Johnson, fresca del titolo in discesa libera: «Sarà bello chiudere il cerchio dopo tutti questi anni».