Moma – Roma

Via di San Basilio, 42/43 – 00187Telefono: 06/42011798Sito Internet: ristorante.itTipologia: tradizionale / rivisitataPrezzi: antipasti 20/24€, primi 20/24€, secondi 39/42€, dessert 16/18€; menù degustazione 110/150€Chiusura: Sabato a pranzo, DomenicaOFFERTAConferma di voto per questo ristorante di Franco e Gastone Pierini, che hanno assegnato i fornelli nelle mani di Andrea Pasqualucci, uno chef che propone una cucina di stampo tradizionale sapientemente rivisitata in chiave creativa. Oltre alla scelta à la carte, il menù contempla due percorsi degustazione al prezzo di 110 e di 150 euro, con il primo che comprende i piatti signature dello chef e il secondo più improntato alla creatività. Dopo un calice di bollicine accompagnato da piccoli appetizer – tartare di manzo, baccalà mantecato, crackers di semi vari con burro salato alle erbe e pezzetti di anguilla affumicata e sandwich di crackers integrali farcito con crema di pecorino e confettura di fichi – abbiamo assaggiato le sfiziose tagliatelle di seppie alla puttanesca e le animelle alla diavola condite con prugne e aglio novello, il cui sapore deciso è stato mitigato dall’agrodolce della purea di prugne e dall’aglio arrostito.