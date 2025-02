Lanazione.it - Moda, il 10 febbraio a Firenze volantinaggio Cgil, Cisl e Uil

Leggi su Lanazione.it

, 92025 – E' un momento molto complesso per il settoreche in Toscana si trova di fronte a una crisi senza precedenti. Per questo motivo domani, lunedì 10, si svolgerà un volantino dei sindacati aper illustrare le richieste ai grandi marchi per difendere il distretto da questo frangente di crisi di ordinazioni. Ilè organizzato dai sindacatie Uil, che saranno presenti in alcune vie del centro come piazza Repubblica, Santa Trinita, Vigna Nuova e piazza Strozzi. Saranno presenti le categorie che articolano le filiere dellain tutti i settori produttivi coinvolti. Successivamente, alle ore 11.30, è in programma un punto stampa in modo da poter spiegare tutte le ragioni del