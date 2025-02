Ilfattoquotidiano.it - “Moana Pozzi non è morta il 15 settembre 1994”: la rivelazione di Eva Henger

è viva? No, ma èun anno dopo rispetto al giorno che ci hanno detto. Una mezza teoria del complotto sul decesso della celebre pornostar emerge dall’intervista che Evaha rilasciato al Corriere della Sera. A corollario dell’uscita nei cinema di Diva Futura, il film di Giulia Steigerwalt dedicato alla factory di Riccardo Schicchi. “Se è ancora viva? No, ma non èil 15”, ha spiegato la, ex moglie di Schicchi e collega di.“La sera prima ho sentito che chiamava Riccardo e gli diceva che aveva recuperato cinque chili. Però, era terrorizzata che si sapesse del suo tumore e che la gente la vedesse sciupata. Credo che si sia data peranzitempo per poter morire in pace”. Insomma, secondo, laè morto praticamente un anno dopo l’annuncio ufficiale della sua morte.