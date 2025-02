Ilgiorno.it - Mistero al parco archeologico di Luine: “Dove sono finiti i due uri preistorici?”

Darfo Boario Terme (Brescia) –i due “uri”, le iscrizioni rupestri che raffigurano due tori, trovati, censiti e segnalati una trentina di anni fa? L’appello arriva da Virgilio Patarini, direttore dell’ente di gestione deldidi Darfo Boario Terme per conto di Zamenhof art, artista, letterato e studioso. "Sarebbe bello sapere che fine hanno fatto le rocce preistoriche che rappresentavano due uri, dei tori enormi, reperiti a Mezzarro nella zona di Breno dal professore Ausilio Priuli - dice Patarini – erano state segnalate e rilevate e per fortuna erano state fotografate e ne era stato fatto un calco. Purtroppo da qualche anno se neperse le tracce. Non si sa che fine abbiano fatto. La zona non è parte di untutelato e la roccia era mobile e non grandissima.